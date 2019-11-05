لبنان: المتظاهرون يغلقون المرافق العامة بالقوة في مختلف المناطق اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعات من المتظاهرين والمحتجين في مختلف المناطق اللبنانية قاموا بإغلاق المرافق العامة والمصارف وسط إجراءات أمنية مشددة من عناصر الجيش اللبناني.

وبحسب وكالة "النشرة"، فقد شملت العديد من المناطق اللبنانية حملات إغلاق لبعض المرافق العامة بالقوة وعدم السماح للموظفين والطلاب بالالتحاق بأعمالهم ودراستهم.

كما ينفذ المحتجون اعتصاما أمام مصرف لبنان في كل من صيدا والنبطية وطرابلس للاحتجاج على سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر من قوى الأمن الداخلي.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية ورددوا الهتافات المطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحاسبته.

كما أفاد مراسل وكالة "​النشرة​" اللبنانية أنه قد تم إنزال تلاميذ ​المدارس​ من بعض الباصات بالقوة في مناطق عدة للمشاركة بالمظاهرات.