القوات الأمنية العراقية تدخل ميناء "أم قصر" لتفريق المتظاهرين

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية دخلت إلى ميناء "أم قصر" بالبصرة لتفريق المتظاهرين.

وقال المصدر لقناة "السومرية نيوز"، إن القوات الأمنية انسحبت إلى داخل الميناء.

وأضاف المصدر الأمني: "القوات تحاول تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز".

وشهد ميناء "أم قصر" في محافظة البصرة، خلال الأيام الماضية، تظاهرات كبيرة أدت لتوقف حركة التجارة فيه، فيما حذر مسؤولون من تبعات ذلك التي ستؤثر على الاقتصاد العراقي.

ودخلت التظاهرات العراقية، يومها الـ12 حتى الآن، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، لإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة المفسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، واستهدافهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي.