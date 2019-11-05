مصر... إعلان اكتشافات غاز جديدة تدخل خريطة الإنتاج

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني، إدخال اكتشافات غاز جديدة في دلتا النيل خريطة الإنتاج.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان نشره موقع "مصراوي"، إن تم وضع البئرين الاسكتشافيين "بلطيم جنوب غرب – 1"، و"بلطيم جنوب غرب – 2" في منطقة دلتا النيل على خريطة الإنتاج.

وأشارت وزارة البترول المصرية إلى أن معدلات إنتاج البئرين تصل إلى حوالي 190 مليون قدم مكعب غاز يوميا وحوالي 1300 برميل متكثفات يوميا.

وأوضحت الوزارة أنها تنفذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي ، من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة، ووضعها على خريطة الإنتاج بهدف الاستدامة في تأمين وتلبية احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعي، وتوجيه الفائض منه إلى صناعات القيمة المضافة.

وسيتم تنفيذ العمل في المشروعين بمنطقة امتياز ميدجاز ضمن عقد تنمية جنوب بلطيم في عمق مياه 25 مترا، وبمنطقة تبعد عن منطقة نيدوكو-11 بحوالي 18 كيلو مترا.

وتتضمن خطة التنمية المبدئية للحقل "حفر وإكمال 6 آبار ووضعها على خريطة إنتاج الغاز، وذلك من خلال تركيب منصة بحرية وخط إنتاج جديد بقطر 26 بوصة وبطول 30 كم لنقل الإنتاج إلى منطقة المعالجة".

يذكر أن شركة بتروبل القائم بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركتيى إينى وبي بي، قامت بتنفيذ المشروع فعليا ووضعه على الإنتاج خلال 20 شهرا فقط من تاريخ اعتماد خطة العمل من جانب الشركاء، في فبراير/شباط 2018.

وأشار البيان إلى الانتهاء من تصنيع وتركيب منصة بحرية بوزن حوالي 2400 طن خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرا، وبدء أعمال الحفر والإكمال للآبار بداية من يونيو/حزيران 2019.

وأضاف أنه تم وضع البئرين الأول والثاني على الإنتاج خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2019، وجارية حاليا أعمال الحفر للبئر الثالث ضمن خطة التنمية تمهيداً لإكماله ووضعه على الإنتاج .