حوافز سودانية لتشجيع السعوديين

أعلنت الأمين العام المكلف للجهاز القومي للاستثمار السوداني، نعمات محمد التجاني، عن حوافز تشجيعية للمستثمرين السعوديين للاستثمار في عدد من المجالات.

ووفقا لما نشرته شبكة "الشروق" السودانية، سيعمل الجهاز على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين وتسهيل الإجراءات بواسطة النافذة الموحدة.

والتقت نعمات، يوم الثلاثاء، وفدا من المستثمرين السعوديين ، وبحثت جملة من القضايا المتعلقة بدفع حركة الاستثمار، وبحث الفرص المتاحة للاستثمار السعودي بالسودان.

وأشاد محمد العبيدي رئيس الوفد وعضو غرفة التجارة والصناعة السعودية، بالعلاقات الوثيقة التي تربط الدولتين ورغبة المملكة في توجيه استثماراتها للسودان.

واستمع العبيدي لمواد قانون الاستثمار والمجالات المتاحة والرؤى المستقبلية لإقامة المحفظة الاستثمارية للتأمين على أموال المستثمر.

وكشفت نعمات للوفد الذي يضم عددا من المستثمرين في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، الجهود المبذولة لتنفيذ الخارطة الاستثمارية القومية.