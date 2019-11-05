"يجب أن يتوقف فورا"... العبادي يرد على "مدى التدخل الإيراني في شؤون العراق"

قال رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، إنه "ضد أي تدخل لأي بلد في شؤون بلاده سواء كانت إيران أو السعودية أو تركيا أو الولايات المتحدة".

وأضاف العبادي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" أنه "بدلا من القول لنا ما هي الأمور التي يجب القيام بها. أعتقد أن عليهم أن يقفوا مع العراق ويحترموا سيادته وهذا ما نريده الآن".

"يجب أن نقف سويا، وأعتقد أن العراقيين يصرخون بهذا الأمر الآن بشجاعة، وأعتقد أن على الآخرين أن يستمعوا لهم".

وعن سؤال حول مدى التدخل الإيراني قال "لا ننسى أن إيران جارتنا، ولدينا الحدود الأطول معها، ومراكز الكثافة السكانية أقرب للحدود مع إيران ولدينا مصالح مشتركة، لكن تدخلهم في شؤووننا السياسية أو تدخلنا في شؤونهم السياسية يجب ألا يحدث. يجب رفض هذا الأمر من كل الأحزاب السياسية العراقية والإيرانية أيضا".

وتابع "لنحصل على علاقة صحية يجب ألا نتدخل في الشؤون الداخلية، ومن يقوم به سواء من الإيرانيين أو العراقيين يجب أن يتوقف فورا".

ودعت وزارة الخارجية العراقية، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، جميع الأطراف الخارجية إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل بالشأن العراقي.

وأضاف البيان: "تعليقا على ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق فإن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي".