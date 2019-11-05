السيسي عن المشروعات القومية: "هنفذ أدها 10 مرات وبكرة تشوفوا"

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن تقدم الدول يرتبط بالاستقرار.

وأضاف السيسي "لو مافيش استقرار يبقى مافيش حاجة هتحصل"؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وأضاف خلال افتتاح بعض المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، "النهاردة بيتقال إن مصر تقدمت 90 مركز في الطرق، وهنتقدم أكتر مش في الطرق بس، في التعليم والصحة والحوكمة ومكافحة الفساد وفي كل شيء، بس جزء كبير من الموضوع دا كله متربط بالاستقرار".

وتابع السيسي:

دي مخططات كانت موجودة، جت لنا الفرصة أننا نطلعها ونعيد صياغتها ونطورها وننفذها، وهنفذها وأد دا عشر مرات، وبكرة تشوفوا. ​

وفي سياق متصل، اجتمع السيسي أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض خطط ومشروعات وزارة الإسكان، خاصة ما يتعلق بالخطوات التنفيذية الإنشائية والجوانب المالية لعدد من المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مشروعات المرافق الرئيسية بالعاصمة وأنشطة التطوير في منطقة النهر الأخضر وحي المال والأعمال والمناطق السكنية.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك مراعاة التوازن في مساحة وانتشار المشروعات العمرانية الجديدة فيما بين الأقاليم الرئيسية في الرقعة الجغرافية للجمهورية.