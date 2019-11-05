قناة "المنار" اللبنانية تتهم الكونغرس الأمريكي بإغلاق حساباتها على "تويتر"

أكد مسؤول في قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، أن إغلاق حسابات القناة بموقع "تويتر"، جاء بناء على قرار من الكونغرس الأمريكي، مشيرا إلى خسارتها مليون متابع عبر هذه الحسابات.

قال مسؤول حسابات قناة "المنار" على مواقع التواصل الاجتماعي، حسنو نور الدين، لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "إغلاق الحساب تم في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، بخلفية سياسية بعد قرار من الكونغرس الأمريكي طلب من المدير التنفيذي في "تويتر" حجب كل المنصات التابعة لحزب الله وحركة حماس بحلول الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وأضاف "الإقفال شمل سبعة حسابات، من بينها الحساب الرئيسي لـلمنار، وثلاث حسابات أخرى باللغات الفرنسية والانجليزية والإسبانية وبعض البرامج السياسية".

وتابع نور الدين "نحو مليون شخص يتابعون هذه الحسابات. تقريباً خسرناهم، ولكننا ما زلنا متواجدين على منصات أخرى، بجانب حسابات أخرى على "تويتر" نسعى من خلالها إلى مواجهة هذه القرارات التعسفية، وسنعمل عليها للوصول مجدداً إلى مليون متابع".

وحظرت "تويتر" صفحة القناة الرئيسية التي تبث باللغة العربية، في 2 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى الصفحات التي تبث باللغة الفرنسة والإسبانية والإنجليزية.

وترفق شركة "تويتر" الحسابات المغلقة عادة بعبارة تقول فيها أنه "تم التبليغ عنها على اعتبار أنها تخرق قواعدنا المرتبطة بالإساءات" أو أنها "تنتهك قوانين تويتر".

وتباينت ردود أفعال الشارع اللبناني حول قرار الشركة، فيما عبر بعض الناشطون على "تويتر" عن تضامنهم مع القناة، معتبرينها "صوت الحق".