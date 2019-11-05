Widgets Magazine
تسجيل
16:11 05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    لبنان ينتفض تظاهرات واحتجاجات في بيروت

    نائب لبناني: التسوية لم تسقط والجهة التي فشلت في كل الساحات الإقليمية تريد أخذ لبنان إلى ساحة بديلة

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب سليم عون، أن التواصل بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" جيد وبمجرد انعقاد اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والرئيس سعد الدين الحريري فهذا يعني أن التسوية السياسية في البلاد لم تسقط وإذا كانت التسوية بحالة اهتزاز فهي قابلة للترميم.

    قال النائب اللبناني لـ"سبوتنيك"، إن "تأخير التكليف هو لبحث ما بعد التكليف، على أي خيار سنذهب على شكل ونوع الحكومة، بالخطوط العريضة وليس بالتفاصيل لأن التفاصيل والهامش متروك للرئيس المكلف، وهذه الأمور التي تدرس لو كانت محسومة لحصل التكليف الآن".

    وأضاف "هذا الوقت مهم للتشاور لأنه الوقت الطبيعي، تسهيلاً لعملية التأليف بعد التكليف وإذا أخذنا ايام إضافية فهذا من باب الايجابية وليس السلبية ومن باب تسهيل العمل والإسراع بالتأليف لأنه بالنهاية  ليس الغاية من التكليف التكليف المهم نجاح التكليف بتشكيل حكومة".

    وأشار إلى أن المرحلة القادمين عليها هي مرحلة الاستمرار بالتسوية والخروج من الأزمة التي نمر بها ولو أخذت بعض الوقت.

    احتجاجات بيروت بعد إعلان استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الحكومة اللبنانية، 29 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    لبنان: المتظاهرون يغلقون المرافق العامة بالقوة في مختلف المناطق اللبنانية

    ولفت عون إلى أن "الذي كان يتحضر للبلد أكبر بكثير، منذ سنتين اعتبرنا أننا خرجنا من الأزمة بعد الحادثة التي تعرض لها الرئيس سعد الحريري، وتبين أن الذين كانوا وراء الحادثة تراجعوا ولم يتركوا الموضوع، تراجعوا تكتيكياً واستمروا بمحاولة ضرب التسوية، رأينا كيف حدثت من خلال استغلال الحق والصرخة الحقيقية للشعب  اللبناني الذي نؤيده بالكامل ونحن لا نريده أن ينطفئ بالعكس اليوم السلاح الذي بيدنا والأمور التي عجزنا عن تحقيقها ممكن أن نحققها اليوم بالوقفة التي وقفها الشعب اللبناني".

    وتابع قائلا "قطع الطرقات طريقة مسيئة ونحن لا نريدها، واليوم هناك تصحيح للمسار وتغيير اتجاه البوصلة للاتجاه الصحيح، والبقاء في الساحات والصرخة المدوية العالية ستساعد الرئيس والحكومة الجديدة لتستطيع ان تحقق ما عجزنا عن تحقيقه في السابق، والجهة التي فشلت في كل الساحات الاقليمية تريد اخذ لبنان ساحة بديلة لها، وأنا لا أحدد بالاسم لأنه هدفي ليس الاساءة لدول بالخارج ولا هدفي اتهام الشرفاء في الاعتصام الذين لا يعلمون أن مطالبهم يتم استغلالها هم واقفين عن حق للمطالبة ولكن الذين دخلوا من أحزاب محلية وقوى خارجية لاستغلال هذه الثغرات الموجودة ولاستهداف فخامة الرئيس والتسوية الرئاسية".

    ورأى عون أنه يمكن الاستفادة من المطالب المحقة، نسمع لهم ونحقق مطالبهم، وبذلك نكون قد قطعنا الطريق على دول وأطراف الشر وإذا لا سمح الله نجحوا، نكون قد خسرنا الاستقرار الداخلي وهذه المطالب لم تتحقق وذهب البلاد الى الهاوية، وهناك خيط رفيع يفصل بين الحق والباطل بهذه المواجهة، نحن مصرين على احقاق الحق واحقاق هذه المطالب وليس قتلها ودفنها".

    انظر أيضا:

    أكاديمي لبناني: سيكون هناك تسوية تمنع حدوث صراع مفتوح في الجزائر
    كاتب لبناني: نهاية الأزمة السورية اقتربت وأمريكا تعرقل التسوية والأسد سيكون الرابح
    إيران تتحدث عن العراق ولبنان وتصف زعيما عربيا بـ"خادم ذي خلفية ثورية"
    الكلمات الدلالية:
    حكومة, بيروت, لبنان, التيار الوطني الحر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية سهم الصداقة 1 - إنفوجراف
    13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية "سهم الصداقة 1"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك