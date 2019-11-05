بالفيديو... ثانية واحدة كانت الفيصل... كاميرا توثق ما حدث في السعودية

وثقت كاميرا مراقبة، أمام أحد المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادث كانت ثانية واحدة فيصلا فيه.

نشر موقع "سبق" السعودي مقطع فيديو، يظهر فيه حادثا مروريا مروعا، وقع في مدينة البشائر شمالي منطقة عسير.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثقته كاميرا أمام أحد المحلات التجارية، كيف أن ثانية واحدة كانت الفيصل في حياة شخص، كاد أن يفقد حياته بسبب ذلك الحادث.

ويظهر في المقطع شاحنة تصطدم بسيارة أخرى من نوع "هايلكس"، وكادت السيارتين أن ترتطما بالشخص الذي كان يخرج من المحل، لولا ثانية واحدة تراجع فيها الرجل، لكانت ارتطمت به السيارتين.

ويظهر المقطع سيارة من نوع هايلكس، كانت تسير إلى الأمام قبل أن تنحرف السيارة يسارا، لترتطم منها الشاحنة التي كانت منطلقة مسرعة، ليرتطما السيارتين معا.

نجاة شخص من الموت في حادث مروري بالبشائر.https://t.co/Byi3uqprtk pic.twitter.com/BXBEEnmgyQ — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) November 5, 2019

​وكادت السيارتين وقت الارتطام أن تصطدما بسيارة ثالثة مركونة على الطريق، والتي كان يقف الرجل بجانبها، ولكن قوة الارتطام فرقت سنتيمترات عن اصطدامها بالرجل.