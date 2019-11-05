الأرصاد المصرية تحذر من أمطار رعدية وانخفاض حرارة وشبورة

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن الطقس في البلاد مستقر في أغلب الأنحاء.

أعلن أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، استمرار استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها بالنسبة لهذا التوقيت من العام، بحسب موقع "مصراوي".

وأصاف صابر: "الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح خلال هذه الأيام تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ".

وتابع: "سيكون الفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية".

ولفت صابر إلى أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى شمال الصعيد.

وأضاف: تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وتكون غزيرة ورعدية على مدينتي حلايب وشلاتين تمتد على جنوب سلاسل البحر الأحمر حتى مرسى علم.