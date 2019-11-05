غريفيث يعرب عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام اتفاق اليمن

وفي بيان له ثمن غريفيث الجهود التي بذلتها المملكة وعبر عن امتنانه "لتوسّطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل".
وقال غريفيث في بيان: "إنَّ توقيع هذه الاتفاقية يُمثل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصّل لتسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد".
وأعرب غريفيث عن أمله في أن "تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس بشكل جيد على حياة المواطنين اليمنيين".
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