غريفيث يعرب عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام اتفاق اليمن

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام اتفاق اليمن.

وفي بيان له ثمن غريفيث الجهود التي بذلتها المملكة وعبر عن امتنانه "لتوسّطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل".

كما هنأ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ، مارتن غريفيث، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة.

وقال غريفيث في بيان: "إنَّ توقيع هذه الاتفاقية يُمثل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصّل لتسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد".

وأعرب غريفيث عن أمله في أن "تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس بشكل جيد على حياة المواطنين اليمنيين".