Widgets Magazine
تسجيل
17:49 05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    شركة أرامكو السعودية

    طرح أرامكو لأسهمها... رقم قياسي وحدث تاريخي

    © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة "أرامكو" تسجيلها في البورصة المحلية يوم أمس، ويتوقع الإعلان عن نشرة الإصدار في العاشر من الشهر الجاري.

    وفي الوقت ذاته نشرت الشركة السعودية بيانا قالت فيه أن صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين في الأشهر التسعة السابقة للعام الجاري حقق رقما قياسيا، ويتوقع كذلك أن يحقق الطرح الأولي للأسهم رقما قياسيا هو الآخر.

    مزايا الطرح وفوائده

    وعن توقيت هذا الطرح وأسبابه، والفوائد التي ستعود على المملكة العربية السعودية يقول الخبير النفطي والاقتصادي السعودي محمد سرور الصبان في حديث لـ"سبوتنيك": يأتي هذا الطرح بعد أكثر من 80 عاما على تأسيس شركة أرامكو، حيث أنها كانت شركة أمريكية سعودية مشتركة، وتحولت عام 88 إلى شركة سعودية بالكامل، ويعود هذا الطرح بمزايا عديدة على المملكة العربية السعودية، في سبيل تنفيذ رؤية 2030.

    ويكمل الصبان: المملكة تحتاج إلى تمويل مختلف المشاريع والبرامج، وسيكون حصيلة هذا الإكتتاب رؤوس أمواس ستدخل صندوف الاستثمارات العامة، وهو الذراع الأساسي للرؤية، وسيقوم بتمويل المشروعات المختلفة.

    ويواصل الخبير السعودي: طرح أسهم أرامكو في السوق السعودية سيؤدي إلى تعميق السوق السعودية، ويبرز سوق المال فيها كواحد من أهم الأسواق في العالم، وهذا بطبيعة الحال له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد السعودي، نتيجة لضخ الأموال في برامج تنويع الاقتصاد، فالمحصلة لرؤية 2030 في نهاية المطاف ستكون تنويعا اقتصاديا حقيقيا، تحققه المملكة بعيدا عن تصدير النفط الخام.

    ويقول المحلل والخبير الاقتصادي عمار وقاف من لندن في اتصال مع "سبوتنيك" بأن لهذا الطرح أهداف متعددة، ويوضح: طرح 5% من أسهم هو لأهداف كثيرة، ومبدئيا الهدف المباشر منها هو تأمين ما يكفي من رأس المال للمساهمة في تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد كليا على النفط إلى اقتصاد يعتمد على قضايا أخرى، وهذه القطاعات بحاجة إلى استثمارات لكي تصبح جزءا من الاقتصاد.

    أسهم أرامكو

    وعن عدد الأسهم التي ستطرحها شركة أرامكو وأنواعها، أكد الخبير النفطي السعودي محمد سرور الصبان بأن المعلومات لا زالت غير مكتملة، ويتابع: الأسبوع المقبل ستصدر نشرة الاكتتاب وستتضح من خلالها الكثير من المعلومات، لكن الحديث الآن عن أن 2% تقريبا هي  نسبة الأسهم التي ستطرح في السوق السعودي، والاستثمار مفتوح للسعوديين والأجانب، وهو ما يؤدي إلى توسع السوق السعودية بشكل كبير.

    ويرى كذلك الخبير الاقتصادي وقاف بأن عدد الأسهم غير واضح ، ويشرح: كان هناك أحاديث منذ حوالي عامين، وكان هناك الكثير من الأفكار حول طرحه في أسواق عالمية كلندن أو نيويورك، أو محايدة كهونغ كونغ وغيرها، إلا أن الأمر استقر على السوق السعودية، وهذا يعني أن هناك إجراءات للثقة في سورق الرياض.

    ويتابع: عندما يطرح هكذا حجم من الأسهم للعموم، تأتي شركات مالية عملاقة وصناديق معينة ومصارف، وتضمن عملية البيع بهدف الحفاظ على الاستقرار بسعر معين للسهم وعدم انزلاقه، وهذه الشركات الكبيرة بحاجة إلى ضمانات حول الشفافية والقوانين، ويبدو أنه قد تم تجاوز هذه المخاوف أو القلق في العامين الماضيين، كي تساهم أكثر في إنجاح عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام.

    التأثير على القرار النفطي

    وعن مدى إمكانية تأثير المستثمرين على اتخاذ القرار في شركة أرامكو، يرى الصبان أن التأثير على قرارت الشركة سيبقى بيد الحكومة السعودية، ويبين: النسبة لا زالت محدودة وهي 5% كإجمالي داخل وخارج المملكة، ولن يكون هناك أي سيطرة من قبل الشركات الأجنبية على القرار النفطي، بل على العكس ستزيد الشفافية والمساءلة، لكن القرار لن يتأثر وسيستمر بيد الحكومة السعودية التي تمتلك 95% من الأسهم.

    كذلك يعتقد الخبير عمار وقاف بأن القرار سيبقى بيد الحكومة السعودية، ولن تتخلى عنه، ويضيف: شركة أرامكو هي واحدة من أكبر الصناديق السوداء في العالم، والقضية أنه مجرد طرح الأسهم للاكتتاب فهذا يعني أن الشركة ستجبر على قدر معين من الشفافية من أجل حملة الأسهم.

    ويكمل: هذا سيعرض الشركة لحالة غير مسبوقة من النظر إلى داخل الشركة، وهي ستصبح مضطرة لعرض معلومات معينة لم تعرضها من قبل، وهي موجودة في السعودية حيث البيئة ليست متعودة على كشف الكثير، وأين تذهب الأموال ومن أين تأتي، ومن يتحكم بها، لكن مبدئيا يمكن القول بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لجعل الأمور أكثر شفافية.

    ويواصل: يفترض أن يشجع هذا على طرح المزيد من الأصول، والسيطرة على قرار النفط بحد ذاته سيبقى في يد الدول السعودية، لكون هذه الشركة في النهاية أحد أعمدة هذه الدولة، ومعدلات الانتاج واستقرار أسواق النفط يفترض أن يبقى بيد الدولة، فالمسألة سيادية من نوع معين، وهو أمر لا يمكن التنازل عنه، لأنه يسمح للمملكة بتبوأ دور عالمي كبير.

    حدث تاريخي

     ووصفت وكالة بلومبرغ الطرح بأنه أهم حدث في تاريخ الاقتصاد العالمي، وعن ذلك يتحدث الدكتور محمد سرور الصبان ويقول: الطرح أهم حدث لأن شركة أرامكو هي أكبر شركة في العالم، وطرحها تجاوز ما طرحته شركة "علي بابا" ، وبالتالي كون هذه الشركة تحقق ربحية عالية وكونها تمتلك احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهي من أكبر منتجي النفط في العالم، كل هذه العوامل تجعل طرح اكتتاب أرامكو حدث مهم على مستوى الاقتصاد العالمي.

    ويكمل: هذا سيؤدي إلى تعميق استقرار أسعار النفط، كون هذه الشركة ليست بالكامل بيد الحكومة السعودية، وإنما سيكون هناك تنوع، وسيتم الاستفادة من هذا التنوع في نقل التقنيات من الجانب السعودي وأرامكو إلى بقية دول العالم وبالعكس، ويمكن شركة أرامكو من التوسع عالميا، وبالتالي تحقيق المزيد من الاستقرار لأسعار النفط في العالم.

    وعن هذا يقول الخبير وقاف: بطبيعة الحال هو حدث كبير وهائل، ونتحدث هنا عن حجم هائل من الأموال، حيث أن تقييم أرامكو بين 1.5 – 2 تريليون دولار، وطرح أي نسبة هو بحد ذاته يؤدي إلى اندفاع وخلخلة في أسواق المال، حيث أن الناس ستسحب استثماراتها من أماكن وصناديق مختلفة وتتجه إلى مكان معين، وهذا يفسر سبب طرح 5% فقط من الأصول، حيث يجب أن لا يكون هناك هزة كبيرة في التعاملات العالمية.

    ويختم وقاف قوله: القضية الأساسية هي مسألة الشفافية في القطاع النفطي، فالمملكة هي واحدة من أهم المنتجين في العالم، ولديها أكبر احتياطي، وسيكون أي حدث كالهجوم على منشآت أرامكو معنى آخرى، ولن يكون الموضوع فقط بين الحوثيين والسعودية، بل سيصبح الموضوع عالمي ويشكل خضة كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي.

    انظر أيضا:

    أرامكو تصدر بيانا رسميا بشأن إدراج أسهمها في البورصة السعودية
    الكلمات الدلالية:
    بورصة, أرامكو, النفط, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية سهم الصداقة 1 - إنفوجراف
    13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية "سهم الصداقة 1"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك