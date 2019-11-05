تتعلق بمرض خطير أثار الذعر... رسالة من رئيس البرلمان المصري إلى أولياء الأمور

وجه رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، رسالة إلى أولياء الأمور، كشف فيها حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس.

وقال عبد العال، اليوم الثلاثاء، إن "مصر خالية من الالتهاب السحائي، وأنه يجب على أولياء الأمور السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدارس"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على مطالب بعض النواب، بتوضيح حقيقة الأمر، خاصة بعد انتشار حالة من الذعر، بين المواطنين بسبب هذا الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى قول، على عبد العال: "وصلتني رسالة الآن تؤكد أن مصر خالية تماما من هذا المرض".

وتابع: "الحالات الموجودة ربما تكون للاشتباه في مرض له أعراض مشابهة أو أن التشخيص غير صحيح"، أضاف: "لا داعي للقلق. يمكن السماح للتلاميذ بالذهاب إلى المدارس".