إيران تكتب رسالة إلى السعودية وتحذر أمريكا من أن وقتها قد مضى

تواصل الرئيس الإيراني حسن روحاني مع المملكة العربية السعودية وكيانات إقليمية أخرى لتعزيز العلاقات الإقليمية في الوقت نفسه الذي حذر فيه قائده الأعلى من أن هيمنة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط آخذة في التراجع.

صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بأن روحاني بعث رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والبحريني حمد بن عيسى آل خليفة. ولم تكن لطهران علاقات رسمية مع أي من البلدين منذ عام 2016، لكنها فتحت الباب مرارًا للمحادثات في محاولة لتحسين العلاقات، حيث شهد الخليج اضطرابات جديدة ألقت باللوم فيها على واشنطن، بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية

ونقل عن ربيعي قوله "أساس الرسائل هو السلام والاستقرار في المنطقة." "نعتقد أنه يمكن تشكيل العديد من الأطراف الثنائية في المنطقة، ويجب ألا تبعد الضغوط الأمريكية على الجيران وتجعلهم بعيداً عن بعضهم البعض".

روحاني يرسل "مبادرة هرمز للسلام" إلى قادة دول الخليج والعراق pic.twitter.com/SsEj5TQM6y — قناة الخليج (@alkhalejtv) November 3, 2019

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي يوم السبت الماضي أن روحاني أرسل رسالة منفصلة موجهة إلى أعضاء مجلس التعاون الخليجي والعراق. قيل إن هذه المراسلات جزء من جهود الرئيس لبناء "تحالف من أجل الأمل"، أو "مبادرة هرمز للسلام"، من أجل التنسيق عبر المضيق الذي من شأنه أن يصدّ الوجود العسكري الأمريكي المتنامي بالقرب من أكثر المناطق البحرية ازدحامًا بالبترول في العالم.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى انه طالما كان مضيق هرمز نقطة اشتعال للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو جزء من عداء يعود إلى الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بنظام ملكي وأدت إلى حكومة تشك في النفوذ الأجنبي.

وفي الذكرى الأربعين للاستيلاء على سفارة واشنطن في طهران، قال روحاني إن هذا الحدث جاء ردًا على الانقلاب الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية والذي أطاح برئيس الوزراء الإيراني وأعاد تثبيت الشاه عام 1953.

الرئيس الإيراني يؤكد رفضه التفاوض بشأن البرنامج النووي في ظل العقوبات ويطرح مبادرة "تحالف الأمل" لضمان حرية الملاحة في مضيق #هرمز | تقرير: أحمد العساف pic.twitter.com/jcBOmF8vnP — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 25, 2019

وناقش عدد من المسؤولين الإيرانيين هذين الحدثين المحوريين الاثنين في العديد من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد. وأخبر اللواء بالحرس الثوري يحيى رحيم صفوي حشودًا في مدينة مشهد الشمالية الشرقية أنه "بالنظر بشكل واقعي إلى التغيرات السياسية والجيوسياسية في المنطقة والعالم، يمكن أن نرى أن القوة الأمريكية آخذة في الانخفاض وأن أمريكا الآن أصبحت أضعف كثيرًا وتشوه مصداقيتها. مما كانت عليه قبل أربعة عقود".

وقالت "نيوزويك": لقد انضمت المملكة العربية السعودية عن كثب إلى الولايات المتحدة، ورفضت حتى الآن علناً المحاولات الإيرانية للتقارب. وراء الكواليس، سعت دول مثل العراق وباكستان للعب أدوار الوساطة، على الرغم من أن الولايات المتحدة حافظت على موقف متشدد.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان يوم الاثنين "نتطلع إلى اليوم الذي يمكننا فيه مرة أخرى إرسال الدبلوماسيين الأمريكيين بأمان إلى طهران." "من المؤسف أن هذه الذكرى هي بمثابة تذكير للتاريخ الطويل للسلوك الخبيث من قبل النظام الإيراني والخطر الذي يشكله على الولايات المتحدة والعالم على مدى السنوات الأربعين الماضية".

الدول الأوربية التي طالما سعت لإبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة، تريدها بريطانيا جزءا من مبادرة عسكرية لحماية الملاحة بمضيق #هرمز دون دور مباشر في هذا التحالف للولايات المتحدة أو حلف الأطلسي | تقرير: أحمد العساف pic.twitter.com/8Dgnx2bfe7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 24, 2019

وأشارت المجلة إلى تمكن واشنطن وطهران من التغلب على نزاعهما لتوقيع اتفاق نووي في عام 2015. ورفعت الاتفاقية، التي صادقت عليها أيضًا الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية في مقابل فرض قيود على الأنشطة النووية، لكن هذا الترتيب فشل على نحو متزايد منذ أن انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد العام الماضي.

كم أشارت إلى قيام الولايات المتحدة بتقييد الاقتصاد الإيراني بشكل متزايد، بهدف قطع تجارة النفط تمامًا في الوقت الذي ألقت فيه إدارة ترامب باللوم على خصمها في الهجمات غير المعلنة على الناقلات في منطقة الخليج وضربة ضد المنشآت النفطية السعودية الرئيسية. ورفض روحاني هذه الادعاءات ودعا نظيره الأمريكي إلى إسقاط العقوبات للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلى أن تفي القوى الأوروبية بالتزاماتها بتطبيع التجارة مع إيران.

وتقول المجلة الأمريكية إنه في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تنكر الكثير من الفوائد الموعودة للصفقة النووية، أعلنت البلاد يوم الاثنين عن اتخاذ مزيد من التدابير لخفض الالتزام، على النحو المبين في الاتفاق في المادة 26. وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي النقاب عن سلسلة من 30 IR- 6 أجهزة للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز النووي في محافظة أصفهان.

في ظل التهديدات الإيرانية, #واشنطن تعلن عن اجتماع مرتقب لبحث مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة و #الأمن البحري حول #مضيق_هرمز



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وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الاثنين أيضًا، قال ربيعي إن روحاني من المقرر أن يعلن عن الخطوة الرابعة من الصفقة النووية الإيرانية خلال يومين.