Widgets Magazine
تسجيل
17:47 05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث

    إيران تكتب رسالة إلى السعودية وتحذر أمريكا من أن وقتها قد مضى

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز (59)
    0 10
    تابعنا عبر

    تواصل الرئيس الإيراني حسن روحاني مع المملكة العربية السعودية وكيانات إقليمية أخرى لتعزيز العلاقات الإقليمية في الوقت نفسه الذي حذر فيه قائده الأعلى من أن هيمنة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط آخذة في التراجع.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © AP Photo / Vahid Salemi
    إيران: روحاني أرسل لقادة الخليج تفاصيل مبادرة السلام
    صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بأن روحاني بعث رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والبحريني حمد بن عيسى آل خليفة. ولم تكن لطهران علاقات رسمية مع أي من البلدين منذ عام 2016، لكنها فتحت الباب مرارًا للمحادثات في محاولة لتحسين العلاقات، حيث شهد الخليج اضطرابات جديدة ألقت باللوم فيها على واشنطن، بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

    ونقل عن ربيعي قوله "أساس الرسائل هو السلام والاستقرار في المنطقة." "نعتقد أنه يمكن تشكيل العديد من الأطراف الثنائية في المنطقة، ويجب ألا تبعد الضغوط الأمريكية على الجيران وتجعلهم بعيداً عن بعضهم البعض".

    وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي يوم السبت الماضي أن روحاني أرسل رسالة منفصلة موجهة إلى أعضاء مجلس التعاون الخليجي والعراق. قيل إن هذه المراسلات جزء من جهود الرئيس لبناء "تحالف من أجل الأمل"، أو "مبادرة هرمز للسلام"، من أجل التنسيق عبر المضيق الذي من شأنه أن يصدّ الوجود العسكري الأمريكي المتنامي بالقرب من أكثر المناطق البحرية ازدحامًا بالبترول في العالم.

    وأشارت المجلة الأمريكية إلى انه طالما كان مضيق هرمز نقطة اشتعال للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو جزء من عداء يعود إلى الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بنظام ملكي وأدت إلى حكومة تشك في النفوذ الأجنبي.

    وفي الذكرى الأربعين للاستيلاء على سفارة واشنطن في طهران، قال روحاني إن هذا الحدث جاء ردًا على الانقلاب الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية والذي أطاح برئيس الوزراء الإيراني وأعاد تثبيت الشاه عام 1953.

    وناقش عدد من المسؤولين الإيرانيين هذين الحدثين المحوريين الاثنين في العديد من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد. وأخبر اللواء بالحرس الثوري يحيى رحيم صفوي حشودًا في مدينة مشهد الشمالية الشرقية أنه "بالنظر بشكل واقعي إلى التغيرات السياسية والجيوسياسية في المنطقة والعالم، يمكن أن نرى أن القوة الأمريكية آخذة في الانخفاض وأن أمريكا الآن أصبحت أضعف كثيرًا وتشوه مصداقيتها. مما كانت عليه قبل أربعة عقود".

    وقالت "نيوزويك": لقد انضمت المملكة العربية السعودية عن كثب إلى الولايات المتحدة، ورفضت حتى الآن علناً المحاولات الإيرانية للتقارب. وراء الكواليس، سعت دول مثل العراق وباكستان للعب أدوار الوساطة، على الرغم من أن الولايات المتحدة حافظت على موقف متشدد.

    وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان يوم الاثنين "نتطلع إلى اليوم الذي يمكننا فيه مرة أخرى إرسال الدبلوماسيين الأمريكيين بأمان إلى طهران." "من المؤسف أن هذه الذكرى هي بمثابة تذكير للتاريخ الطويل للسلوك الخبيث من قبل النظام الإيراني والخطر الذي يشكله على الولايات المتحدة والعالم على مدى السنوات الأربعين الماضية".

    وأشارت المجلة إلى تمكن واشنطن وطهران من التغلب على نزاعهما لتوقيع اتفاق نووي في عام 2015. ورفعت الاتفاقية، التي صادقت عليها أيضًا الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية في مقابل فرض قيود على الأنشطة النووية، لكن هذا الترتيب فشل على نحو متزايد منذ أن انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد العام الماضي.

    كم أشارت إلى قيام الولايات المتحدة بتقييد الاقتصاد الإيراني بشكل متزايد، بهدف قطع تجارة النفط تمامًا في الوقت الذي ألقت فيه إدارة ترامب باللوم على خصمها في الهجمات غير المعلنة على الناقلات في منطقة الخليج وضربة ضد المنشآت النفطية السعودية الرئيسية. ورفض روحاني هذه الادعاءات ودعا نظيره الأمريكي إلى إسقاط العقوبات للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلى أن تفي القوى الأوروبية بالتزاماتها بتطبيع التجارة مع إيران.

    وتقول المجلة الأمريكية إنه في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تنكر الكثير من الفوائد الموعودة للصفقة النووية، أعلنت البلاد يوم الاثنين عن اتخاذ مزيد من التدابير لخفض الالتزام، على النحو المبين في الاتفاق في المادة 26. وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي النقاب عن سلسلة من 30 IR- 6 أجهزة للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز النووي في محافظة أصفهان.

    وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الاثنين أيضًا، قال ربيعي إن روحاني من المقرر أن يعلن عن الخطوة الرابعة من الصفقة النووية الإيرانية خلال يومين.

    الموضوع:
    تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز (59)

    انظر أيضا:

    غريفيث يعرب عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام اتفاق اليمن
    إعلام: رغد صدام حسين تتوجه إلى السعودية لهذا السبب
    "طريق مسدود"... إيران تحذر السعودية وتوجه لها دعوة عاجلة
    إيران تهدد القوات الأمريكية في السعودية وتكشف تفاصيل الرسائل التي سلمها ظريف
    حوافز سودانية لتشجيع السعوديين
    إيران تبدأ بضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي تأكيدا على التزامها بالاتفاق النووي
    الخارجية الروسية: تخفيض إيران التزاماتها النووية نتيجة منطقية للركود في حل مشاكل الاتفاق النووي
    إيران تعلن رسميا التفاوض مع الإمارات وتكشف عن شرط الحوار مع السعودية
    خبير: إيران مستعدة للمفاوضات حول الصفقة النووية أكثر من واشنطن
    بالفيديو... ثانية واحدة كانت الفيصل... كاميرا توثق ما حدث في السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأسد: ترامب أفضل رئيس أمريكي
    ترامب أفضل رئيس أمريكي لشفافيته
    13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية سهم الصداقة 1 - إنفوجراف
    13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية "سهم الصداقة 1"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك