محمد بن زايد يعلق على دور السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض"

ثمن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، جهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكتب بن زايد في تغريدة "أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى "اتفاق الرياض" .. تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية".

أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى " اتفاق الرياض" .. تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية pic.twitter.com/r5B8XLItMm — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 5, 2019

يتبع...