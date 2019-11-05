محمد بن زايد يعلق على دور السعودية في التوصل لـ"اتفاق الرياض"

وكتب بن زايد في تغريدة "أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى "اتفاق الرياض" .. تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية".
أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى " اتفاق الرياض" .. تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية pic.twitter.com/r5B8XLItMm— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 5, 2019
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)