بعد تصريحه الناري لغانتس… قناة عبرية: السنوار يقوم بحرب نفسية

قالت قناة عبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، إن تهديدات زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، للجنرال بيني غانتس تأتي في إطار الحرب النفسية للحركة ضد بلادها.

ذكرت القناة العبرية الـ"20"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن يحيي السنوار قد أطلق تصريحات عنترية ضد الجنرال غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، أمس الاثنين، على خلفية تأزم الاقتصاد في قطاع غزة، وفشل التهدئة بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل، فضلا عن رغبة السنوار في شحذ همم الفلسطينيين في غزة.

وسبق أن هدد يحيى السنوار ، أمس الاثنين، زعيم حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، محذرا إياه من مهاجمة القطاع.

وقال السنوار إنه إذا حاول غانتس مهاجمة قطاع غزة بعد تشكيل الحكومة، فإن حركة حماس سوف تجعله يأسف على يوم ولادته. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل".

وكان السنوار يشير إلى تصريحات غانتس بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها غزة، في نهاية الأسبوع، على مدن جنوب إسرائيل، التي قال المشرع الاسرائيلي، والقائد السابق في الجيش الإسرائيلي، إنه إذا أصبح رئيسًا للوزراء، فسيستخدم القوة العسكرية لردع هذه الهجمات، وربما اغتيال قادة الحركة المسلحة.

وقال السنوار في خطاب في غزة:

نحن في انتظارك، إذا نجحت في تشكيل حكومة. دعونا نرى ما يمكنك القيام به. بإذن الله، العلي العظيم، سنجعلك تلعن اليوم الذي ولدت فيه.

وهدد السنوار بإطلاق هجمات صاروخية دون توقف على تل أبيب في حال تصعيد مستقبلي للصراع. وإذا اندلعت أعمال العنف، "أننا سنضرب تل أبيب على مدار ستة أشهر كاملة".