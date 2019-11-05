نائب وزير الدفاع السعودي: "اتفاق الرياض" يتوج جهود المملكة في اليمن

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن "اتفاق الرياض"، يعد تتويجا لجهود المملكة العربية السعودية، التي قادها ولي العهد، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.