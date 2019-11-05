تمرين إسرائيلي فلسطيني مشترك

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن قوات فلسطينية شاركت قوات أخرى إسرائيلية مناورات إطفاء وإنقاذ، وباللغة العربية بين الطرفين.
תרגיל כיבוי והצלה משותף ללוחמי אש ישראליים וכבאים פלשתינים— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 5, 2019
התרגיל היה היום בתיאום המנהל האזרחי, בביה"ס לכבאות והצלה בראשל"צ
הכבאים הפלסטיניים תורגלו בתרחישים המדמים מצבי אמת
תוך שימוש בסימולטור, ובהדרכת לוחמי אש ישראליים בשפה הערבית.
למדו להתמודד עם שריפות במבנים וחילוץ נפגעים. pic.twitter.com/tog5lyhshx
وأفادت القناة العبرية أن المناورات أجريت بالتنسيق مع الإدارة المدنية في مدرسة الإطفاء والإنقاذ في مدينة ريشون لتسيون، وبمشاركة رجال إطفاء إسرائيليين وفلسطينيين.
وأوردت القناة العبرية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإطفاء الفلسطينيين تدربوا على مختلف السيناريوهات للإنقاذ والإطفاء، بإرشاد رجال إطفاء إسرائيليين، باللغة العربية.
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