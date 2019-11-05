تمرين إسرائيلي فلسطيني مشترك

أجرت قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تمرينا مشتركا مع نظيرتها الفلسطينية، في خطوة نادرة الحدوث.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن قوات فلسطينية شاركت قوات أخرى إسرائيلية مناورات إطفاء وإنقاذ، وباللغة العربية بين الطرفين.

תרגיל כיבוי והצלה משותף ללוחמי אש ישראליים וכבאים פלשתינים



התרגיל היה היום בתיאום המנהל האזרחי, בביה"ס לכבאות והצלה בראשל"צ



הכבאים הפלסטיניים תורגלו בתרחישים המדמים מצבי אמת

תוך שימוש בסימולטור, ובהדרכת לוחמי אש ישראליים בשפה הערבית.

למדו להתמודד עם שריפות במבנים וחילוץ נפגעים. pic.twitter.com/tog5lyhshx — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 5, 2019

وأفادت القناة العبرية أن المناورات أجريت بالتنسيق مع الإدارة المدنية في مدرسة الإطفاء والإنقاذ في مدينة ريشون لتسيون، وبمشاركة رجال إطفاء إسرائيليين وفلسطينيين.

وأوردت القناة العبرية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإطفاء الفلسطينيين تدربوا على مختلف السيناريوهات للإنقاذ والإطفاء، بإرشاد رجال إطفاء إسرائيليين، باللغة العربية.