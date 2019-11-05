رسالة من أمير الكويت للرئيس اليمني بعد توقيع اتفاق الرياض

بعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر برقية إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد تالتوقيع على اتفاق الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عبر الأمير خلال البرقية عن "خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على (اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وأعرب عن "أمله أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز وحدة الصف والتوصل لحل الخلافات وبما يعزز الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

كما بعث ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر برقية تهنئة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي ضمنها "خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على (اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي".

كما بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ووقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، لإنهاء النزاع في مناطق الجنوب باليمن.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي وعن المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي.