رئيس الوزراء العراقي: المظاهرات تسير في الاتجاه الصحيح

يلقي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كلمة يستعرض فيها رؤيته للخيارات المطروحة، بشأن مطالب المتظاهرين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قوله: "التظاهرات، التي بدأت منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول صحيحة وفي الاتجاه الصحيح".

وتابع: "التظاهرات الحالية شخصت أخطاء متراكمة منذ 2003 وحتى الآن"، مضيفا: "يوجد الكثير من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي لم تعالج بشكل صحيح وجذري".

وقال رئيس الوزراء العراقي: "الكثير من الدول تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة".

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة".

ويأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور في خطوة تدعو إلى العصيان المدني.

وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية، بحسب قناة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى تعرض منشآت حكومية وحزبية لأضرار.

وكان عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، أفاد في وقت سابق، بارتفاع حصيلة العنف بحق المتظاهرين، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، إلى أكثر من 250 قتيلاً، و11 ألف جريحاً.

ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف جريح، ومئات القتلى إثر قنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم، والرصاص الحي، ورصاص القنص، والمطاطي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب الملازمة لجسري الجمهوري، والسنك المؤديان إلى الخضراء.