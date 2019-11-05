إيران تدعو إلى ضمان أمن دبلوماسييها ومقرات بعثتها الدبلوماسية في العراق

دعت إيران، اليوم الثلاثاء، إلى ضمان أمن بعثتها الدبلوماسية في العراق، وذلك بعد ساعات من اعتداء محتجين ضد الحكومة العراقية على مبنى قنصليتها في كربلاء.

طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان للناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن "إيران تؤكد الحفاظ على الأمن الدبلوماسي في العراق للسفير وأعضاء السفارة والموظفين القنصليين في قنصلياتها في المحافظات العراقية".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، التي وٌصفت بأنها "الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين"، حتى الآن في موجتيها الأولى والثانية، عن مقتل أكثر من 250 متظاهرا، إلى جانب سقوط آلاف الجرحى.

وأفاد بيان لمفوضية حقوق الإنسان العراقية بـمقتل 3 متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة 12 من المتظاهرين والقوات الأمنية جراء تصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية في كربلاء مساء الأحد.

وأدانت الخارجية العراقية، أمس الاثنين، ما وصفته بالاعتداء على القنصلية، مؤكدة أن الواقعة لن تؤثر على العلاقات بين البلدين.