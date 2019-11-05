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19:40 05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    السعودية... القبض على "عصابة الـ20"

    © AFP 2019 / HASSAN AMMAR
    العالم العربي
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    تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، من القبض على تشكيل عصابي، مكون من 20 عنصرا.

    أفاد الموقع الإلكتروني الإخباري "عاجل"، بأن التشكيل العصابي تخصص في سرقة مشروعات تحت الإنشاء وضرب وتقييد القائمين عليها، كما قتلوا زميلا لهم في التشكيل العصابي وأحرقوا جثته.

    وأصدرت شرطة منطقة المدينة المنورة، بيانا حول نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها. 

    وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني: إن نتائج إجراءات البحث والتحري عن تلك الجرائم أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف تشكيل عصابي يمتهن سرقة الكيابل الكهربائية، والقبض على عناصره وعددهم 20 متهمًا من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس.

    وأشار إلى أن عملية القبض على التشكيل العصابي جاءت بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة كيابل كهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء، والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.

    وأضاف الرائد القحطاني، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 21 جريمة سرقة كيابل، تبلغ قيمتها ما يقارب تسعة ملايين وسبعين ألف ريال بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل، وقيامهم بقتل أحد المشاركين معهم، وحرق جثته ودفنها في محافظة جدة لخلاف بينهم في تصريف المسروقات، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

    وأكدت شرطة منطقة المدينة المنورة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بحزم وصرامة للقبض على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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    الكلمات الدلالية:
    المدينة, السعودية, عصابة سلب ونهب, عصابة
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