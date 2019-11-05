قادة سلاح الجو الإسرائيلي يتجولون على الحدود اللبنانية ويدخلون أحد الأنفاق

وذكر أدرعي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن كبار قادة سلاح الجو الإسرائيلي تجولوا بالقرب من الحدود اللبنانية بهدف تعزيز التعاون بين سلاح الجو وقيادة المنطقة الشمالية ووحداتها.

وقال أدرعي:

إن تلك الزيارة تأتي في أعقاب تقييم الوضع المتغير والتهديدات في المنطقة الشمالية، والواقع الأمني المليء بالتحديات والذي يلزم الدمج بين قوات الجو واليابسة".

كما أجرى القادة جولة تفقدية على الحدود اللبنانية بقيادة قائد الفرقة، العميد شلومي بندر، ودخلوا إلى أحد الأنفاق الإرهابية التي تم كشفها وإحباطها خلال حملة #درع_الشمال قبل نحو سنة pic.twitter.com/oIfOBzWhVP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2019

وتابع المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أن قائد سلاح الجو الميجور جنرال عميكام نوركين والقادة الكبار في سلاح الجو، قاموا اليوم بزيارة الحدود الشمالية، حيث استعرض قائد المنطقة الشمالية الميجور جنرال أمير برعام، الرؤية التشغيلية للحرب، وأجري حديث مفتوح في موضوع الواقع التشغيلي والتحديات الأمنية في المنطقة.

وأضاف أفيخاي أدرعي:

أجرى القادة جولة تفقدية على الحدود اللبنانية بقيادة قائد الفرقة، العميد شلومي بندر، ودخلوا إلى أحد الأنفاق الإرهابية التي تم كشفها وإحباطها خلال حملة درع الشمال قبل نحو سنة.

בעיתוי לא מקרי בכירי חיל האוויר ביקרו היום באוגדת הגליל, וקיבלו סקירה מקציני פיקוד צפון, לחיזוק ועדכון השת"פ בין שני הגופים. באופן לא מקרי, צה"ל דואג להפיץ זאת pic.twitter.com/Vq8REAnI0S — יואב זיתון (@yoavzitun) November 5, 2019

من جانبه، نشر يوآف زيتون، المعلق العسكري لصحيفة "هاآرتس" العبرية، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن تلك الزيارة تنم عن قلق كبير لدى هؤلاء القادة من الوضع المتردي في المنطقة الشمالية، ما يستدعي بدوره وجوب التنسيق بين قيادات الجبهة الشمالية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي.

ويشار إلى أن عملية "درع الشمال" هي عملية عسكرية إسرائيلية بدأت، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018، لتحديد موقع وتدمير أنفاق، زعمت أنها لـ"حزب الله"، تصل إلى شمال إسرائيل، ودمر الجيش الإسرائيلي عدة أنفاق خلال هذه العملية.