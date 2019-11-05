أنصار الله: التحالف واصل تصعيده ونفذ أكثر من 52 غارة

القاهرة – سبوتنيك. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة على "تويتر"، إن ‏"قوى العدوان واصلت تصعيدها في مختلف الجبهات تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 52 غارة جوية أغلبها على محافظة صعدة خلال 48 ساعة الماضية".

ووفقاً للعميد سريع، "خلفت الغارات أضراراً كبيرة في ممتلكات ومزارع المواطنين".

وفي أول موقف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، اعتبر القيادي محمد علي الحوثي، الاتفاق لا يعني الشعب اليمني.

وقال محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، بتغريدة على حسابه في "تويتر": "الاتفاق وإن كان لا يعني الشعب كونه بين طرفي عملاء العدوان، إلا أنه يؤكد عدم شرعية العدوان على اليمن".

وأضاف "لا شرعية لقتل وحصار أبناء الشعب بمبرر إعادتها، ولا مشروعية لما يسمى المرجعيات أو البند السابع، لأن المفترض بهؤلاء العملاء الانطواء تحتها بغير اتفاق ولو تضمنها".

وتابع ‏"التحالف الذي أفشل اتفاق موفنبيك الذي أنجز تحت مظلة أممية قبل بدء عدوانه بمبرر استمرار سريان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يؤكد اليوم رسميا أن لا صحة ولا مشروعية لما برر به العدوان على الجمهورية اليمنية المستقلة، فلا فرق بين ما ادعاه بزعمه بالأمس واليوم إلا تأكيد التعسف والإجرام".