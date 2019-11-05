السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين؛ بحسب الموقع الإلكتروني "بوابة الأهرام".

وأكد راضي أنه تم التوافق حول العمل خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز مسار العلاقات الثنائية المشتركة على كل المستويات، على نحو تعكس تلك العلاقات ثقل وأهمية البلدين، وتاريخ التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أعرب من جانبه خلال الاتصال عن الترحيب بقرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، معربا عن التطلع لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة فعالة في اتجاه الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول، ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والسياحية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن رغبة بلاده في تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، مشيدا بالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية,

وأكد بوريس جونسون أن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تطرق الاتصال إلى التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وكذا سبل صون السلم والأمن في إفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.