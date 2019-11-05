الحكومة المصرية توافق على قرض إضافي بـ500 مليون دولار من البنك الدولي

عقد وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة مصطفى مدبولي رئيسا، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والإسكان.

وحسب موقع "الأهرام" وافقت اللجنة خلال الاجتماع على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.

كما وافقت المجموعة على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدي إلي تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.