وزير سوداني سابق يؤكد وجود مشروعات مشتركة مع روسيا تتعلق بقمر صناعي

كشف وزير سابق بالحكومة السودانية، عن وجود مشروعات اقتصادية وعسكرية مشتركة بين دولتي السودان وروسيا، مشيرا إلى أن من ضمن هذه المشروعات إنشاء قمر صناعي، لأغراض اقتصادية.

الخرطوم - سبوتنيك . وقال الوزير بعهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، اليوم الثلاثاء، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك" إن "السودان وروسيا لديهما العديد من المشروعات الاقتصادية خاصة في مجال التعدين والأبحاث الجيولوجية، إضافة إلى التعاون العسكري ".

وأضاف المسؤول السابق أنه "ومن ضمن تلك المشروعات إنشاء محطات أرضية مربوطة بقمر صناعي، بهدف عمليات البحث الجيولوجي ومواقع الموارد".

هذا وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إطلاق البلاد لأول قمر صناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى.