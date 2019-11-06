الكويت تعلق على مشاوراتها مع السعودية بشأن "المنطقة المقسومة"

علقت دولة الكويت على مشاورتها مع السعودية بشأن ما يسمى بـ"المنطقة المقسومة".

وصرح خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، بأن "المشاورات الإيجابية مستمرة مع السعودية بخصوص المنطقة المقسومة ونتطلع إلى التوقيع النهائي في أقرب وقت"، بحسب صحيفة "أنحاء".

يذكر أن البلدان أوقفا الإنتاج من حقول النفط المشتركة في المنطقة المسماة بالمقسومة قبل أكثر من ثلاث سنوات، مما حجب نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

في سياق آخر، كانت عناصر الأمن الكويتي في منفذ السالمي قد أوقفت شابين وحدثا سعوديين، لتعديهم بالطعن بآلة حادة على عسكري بأمن المنفذ، واقتادوهم إلى مخفر الشرطة، بحسب بوابة الأحداث الإخبارية.

وذكرت المصادر أن خلافا نشب بين المتهمين وأعمارهم (19، 17، 16) وأحد عساكر المنفذ أثناء استكمال إجراءات دخولهم إلى الكويت، تطور إلى اشتباك واعتداء بالضرب، وأخرج أحدهم آلة ووجه طعنة للعسكري، مسبباً له جرحاً في يده.

وحاول المتهمون الهرب، إلا أن عناصر الأمن تمكنت من السيطرة عليهم وإحالتهم إلى مخفر شرطة تيماء، بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء أدائه واجبه.