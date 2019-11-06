الكويت تعلق على مشاوراتها مع السعودية بشأن "المنطقة المقسومة"

وصرح خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، بأن "المشاورات الإيجابية مستمرة مع السعودية بخصوص المنطقة المقسومة ونتطلع إلى التوقيع النهائي في أقرب وقت"، بحسب صحيفة "أنحاء".
في سياق آخر، كانت عناصر الأمن الكويتي في منفذ السالمي قد أوقفت شابين وحدثا سعوديين، لتعديهم بالطعن بآلة حادة على عسكري بأمن المنفذ، واقتادوهم إلى مخفر الشرطة، بحسب بوابة الأحداث الإخبارية.
وذكرت المصادر أن خلافا نشب بين المتهمين وأعمارهم (19، 17، 16) وأحد عساكر المنفذ أثناء استكمال إجراءات دخولهم إلى الكويت، تطور إلى اشتباك واعتداء بالضرب، وأخرج أحدهم آلة ووجه طعنة للعسكري، مسبباً له جرحاً في يده.
وحاول المتهمون الهرب، إلا أن عناصر الأمن تمكنت من السيطرة عليهم وإحالتهم إلى مخفر شرطة تيماء، بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء أدائه واجبه.
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