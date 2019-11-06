إسرائيل تقر طرد مدير "هيومن رايتس ووتش" من فلسطين

أقرت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طرد مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين.

وجاء قرار طرد مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في فلسطين، عمر شاكر، بدعوى نشاطه في منظمة المقاطعة (BDS). وأمهلته 20 يوماً للاستئناف على قرارها أو مغادرة البلاد خلالها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ورفضت المحكمة اعتراضات شاكر وعدد من نشطاء السلام الإسرائيليين، الذين اتهموا الحكومة الإسرائيلية بالمساس بعمل المنظمة الدولية في صيانة حقوق الإنسان.

من جانبه، صرح المدير العام للمنظمة، كنيث روث، إن إسرائيل، بهذا القرار، تضم نفسها إلى منتدى دول معروفة بقمع حقوق الإنسان ومحاربة نشاط منظمته، مثل إيران وكوريا الشمالية وغيرهما.

وأضاف أن "حكومة إسرائيل تطرد عمر شاكر، كجزء من إجراءاتها القمعية لإخراس منظمات حقوق الإنسان، ومنع الجمهور الإسرائيلي من معرفة ما يدور حولهم من ممارسات".

يذكر أن عمر شاكر هو مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، من أصول عراقية. ولد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1984، ويحمل شهادة الدكتوراه في المحاماة منذ عام 2013، وبدأت السلطات الإسرائيلية ملاحقته قضائياً بعد يوم واحد من تسلمه تأشيرة العمل في المنظمة الدولية، في شهر أبريل/نيسان من عام 2017.