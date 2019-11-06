السعودية تكشف ما تفعله في عدن بعد توقيع "اتفاق الرياض"

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها في عدن، بعد التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس العسكري الانتقالي.

وأوضح آل جابر، في اتصال هاتفي مع برنامج "معالي المواطن" على قناة "mbc"، مساء أمس الثلاثاء: "السفارة كانت تعمل في وقت سابق من خلال مكاتب الخدمات المختلفة التي تمنح التأشيرات لإخواننا في اليمن".

وأضاف: "أبارك للجميع نجاح المملكة في تحقيق اتفاق الرياض والتوصل لتوقيعه اليوم... الاتفاق سيحقق مسارات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، وسيشكل حكومة جديدة تسهل وجودنا في عدن. وسنكون بذلك على الأرض والسفارة تقوم بالافتتاح في عدن، وهذا سيسهم في الدعم السياسي للاتفاق وتسهيل تقديم الخدمات".

كما أفاد السفير السعودي بأنه سيتم رفع مستوى مكتب البرنامج السعودي لإعمار اليمن من "فرع" إلى "مكتب رئيسي".

وقال في هذا السياق: "لدى الكثير من اليمينين معرفة كاملة لما تقدمه المملكة، وهناك خطوات استراتيجية متعددة في البرنامج السعودي لإعمار اليمن، تشمل تنفيذ مشاريع في البنى التحتية والخدمات الأساسية سيديرها ويشرف على تنفيذها سعوديون مع أشقاء من اليمن وستصل الخدمات إلى كل إنسان يمني بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية".

السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر: السفارة السعودية ستعود إلى عدن#معالي_المواطن#mbc1 pic.twitter.com/SYxh6eGUVk — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 5, 2019

​ووقّعت الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الثلاثاء، "اتفاق الرياض"، برعاية السعودية، في مسعى لإنهاء الصراع العسكري السياسي بين الطرفين في المحافظات الجنوبية لليمن.