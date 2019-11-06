عدسات الكاميرات توثق ماذا فعل الرئيس اليمني عندما رأى محمد بن زايد...صور

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مجموعة من الصور وثقت لحظة التوقيع واللقاءات الثنائية والجماعية، إلا أن لحظة دخول الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى قاعة التوقيع على "اتفاق الرياض" كانت مغايرة، وحملت في طياتها رسالة قوية.
#صور | سمو #ولي_العهد يرعى التوقيع على وثيقة #اتفاق_الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.#واس pic.twitter.com/170E1wkpuD— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 5, 2019
حيث وثقت عدسات الوكالة السعودية الرسمية، لحظة وصول الرئيس اليمني ماسكا بيده اليمنى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويمسك بيسراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
#صور | سمو #ولي_العهد يرعى التوقيع على وثيقة #اتفاق_الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.#واس pic.twitter.com/QAYIz8rawQ— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 5, 2019
وتؤكد الصور أن العلاقة بين الزعماء الثلاثة وطيدة وقوية وتطورت بالوصول إلى "اتفاق الرياض" الذي أنهى الخلافات والصراع بين حكومة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.
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