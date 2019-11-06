السودان... "الحرية والتغيير" تطالب بمرسوم جمهوري عاجل

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن القيادي إبراهيم الشيخ، قوله إن "مسألة ترشيح وتعيين الولاة في الوقت الراهن تحتاج لإصدار مرسوم دستوري ينشئ الولايات ويحدد صلاحيات الولاة وحدود الولايات، باعتبار أن الدستور السابق الولائي تم تعليقه".

وأضاف: "نحن الآن في حاجة ملحة لإصدار مرسوم جمهوري عاجل جديد ينشئ الولايات ويحدد صلاحياتها وطبيعة الحكم فيها وعدد الوزارات ومهام الوزارات المحددة بها، إضافة إلى المجلس التشريعي ".

كما أشار إلى أن كل هذه المسائل الآن غير متوفرة في الوثيقة الدستورية ولابد من مرسوم دستوري ينشئ الحكم بتفصيلاته المختلفة.

ويعيش السودان مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وفقا للوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأدى الاتفاق إلى تشكيل المجلس السيادي من 5 مدنيين و5 عسكريين، وأن يتم التوافق بين الطرفين على العضو الحادي عشر، ويتولى الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا رئاسة المجلس السيادي، في حين يتولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة الجديدة "الانتقالية".