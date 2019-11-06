مفوضية حقوق الإنسان في العراق: لم تسجل حالة تحرش واحدة بالتظاهرات رغم مشاركة آلاف النساء

قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فيصل عبد الله، إن المفوضية لم تسجل أي حالة تحرش رغم مشاركة آلاف النساء في التظاهرات منذ بدايتها.

وأكد عبد الله في بيان له، اليوم الأربعاء، نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي أن المراصد التابعة للمفوضية والمنتشرة في أماكن التظاهرات في بغداد والمحافظات أبرزت عدم وجود تحرش كميزة تشير إلى "وحدة المجتمع نحو الهدف الأسمى بالإصلاح نحو الأفضل".

وأشار عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى أن "الهم العام لعموم المشاركين في التظاهرات رجالاً ونساء هو العراق ووحدته وسيادته دون الالتفاف لأمور قد يستغلها البعض لتشويه هذه التظاهرات".

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.