روسيا تتعاون مع سوريا من أجل استعادتها السيادة على جميع أراضيها

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة للتعاون مع الحكومة السورية بشأن مسألة ضمان السيطرة والأمن في المناطق التي توجد بها معسكرات لقوات سوريا الديمقراطية والتي كانت تضم الأسرى من تنظيم "داعش" الإرهابي.

موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين ردا على سؤال بشأن تعاون موسكو مع الحكومة السورية بشأن السيطرة والأمن في مناطق تواجد معسكرات "قسد "، التي كانت تضم الأسرى من تنظيم "داعش" الإرهابي: "نحن بشكل عام نتعاون مع الحكومة السورية كي تتم استعادة سيادة سوريا على جميع أراضيها".

وصرح فيرشينين بأن موسكو لا ترى ضرورة لإنشاء منطقة أمنية في شمال شرق سوريا تحت المراقبة الدولية.

وتوصل الرئيس الروسي ونظيره التركي، لمذكرة تفاهم حول سوريا، تأخذ في الحسبان الضرورات الأمنية التركية، مع التأكيد على الالتزام بوحدة أراضي وسيادة الجمهورية العربية السورية على كامل أراضيها، وضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية، وتأكيد حق تركيا في الدفاع عن أمنها، وإعطاء مهلة جديدة لوحدات حماية الشعب التركية للانسحاب من المنطقة الآمنة المحاذية للحدود مع تركيا بعمق 30 كيلومتراً، وتسيير دوريات من الشرطة الروسية ووحدات حرس الحدود السورية في المنطقة الحدودية مع تركيا إلى الغرب والشرق من المنطقة الآمنة، والعمل من أجل تطبيق اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا وفق الظروف المعاصرة.