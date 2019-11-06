الشبكات الاجتماعية "تحجب فلسطين"

أوقف موقع تويتر جميع منصات شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية دون سابق إنذار، وبهذا القرار تكون الشبكة قد حجبت عن مئات الآلاف من متابعي حساباتها المختلفة على تويتر.

وبعد ساعات من الحجب أطلق ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الشبكة تحت شعار "كن مدافعاً عن المحتوى الفلسطيني"هاشتاغ "twitterblocksPalestine#" أي "تويتر يحجب شبكة فلسطين".

ونشر حساب المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي على التويتر تغريدة كتب فيها: " دعوات للتغريد على وسم #TwitterblocksPalestine اليوم الأربعاء الساعه 8 مساءً، رفضًا لإجراءات موقع تويتر ضد المحتوى الفلسطيني".

دعوات للتغريد على وسم #TwitterblocksPalestine اليوم الأربعاء الساعه 8 مساءً ، رفضًا لإجراءات موقع تويتر ضد المحتوى الفلسطيني. pic.twitter.com/90hWEd5NYm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 6, 2019

​الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتعرّض له المحتوى الفلسطيني من تضييق وملاحقة عبر الموقع، من خلال إيقاف العديد من الصفحات وإلغاء عدد كبير من المنشورات والصور، في سياسة تنحاز بشكل واضح إلى الاحتلال الاسرائيلي.

وكتب الناشطون أن حسابات الشبكة "كانت المصدر الأول فلسطنييا على تويتر"، و"إشعارات حساب العاجل كانت بتخليني متابع كل شي بيصير في البلد"، معلنين التضامن مع الشبكة، ومعتبرين أن التحدي بعد هذه الضغوط أصبح أصعب.