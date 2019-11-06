4.4 ملايين فرد في دبي وقت الذروة... كم عدد سكانها الأصليين

كشفت بيانات مركز دبي للإحصاء، أن تعداد سكان إمارة دبي بلغ 3 ملايين و313 ألفا و420 نسمة، مع نهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بثلاثة ملايين و136 ألفا و400 نسمة، مع نهاية الربع الثالث من عام 2018، أي بزيادة مقدارها 177 ألفا و20 نسمة.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن تلك البيانات تكشف ارتفاع عدد الأفراد الموجودين في الإمارة بشكل ملحوظ، خلال ساعات الذروة الاعتيادية، مشيرة إلى أن العدد في تلك الساعات يصل إلى أربعة ملايين و459 ألفا و420 فردا.

وأضافت الصحيفة الإماراتية، في تقريرها، اليوم الأربعاء: "يضاف إلى السكان المقيمين إقامة معتادة، نحو مليون و146 ألف فرد يوجدون في الإمارة بشكل مؤقت، لغايات العمل أو السياحة في معظم الحالات".

ويقول مركز دبي للإحصاء إن "أهمية احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة، إلى جانب سكان الإمارة، هدفها تحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات أمنية وغيرها".

وتابعت: "وفقا لآخر البيانات، فإن هذه الأعداد شكلت نحو 34.59 في المئة من سكان الإمارة"، بينما تعود الزيادة السكانية إلى كون إمارة دبي مدينة اقتصادية عالمية جاذبة للمستثمرين والخبرات، ومختلف فئات العمالة، ما ينعكس بشكل استثنائي على معدل النمو السكاني.

وتقول الصحيفة الإماراتية إن عدد سكان دبي ارتفع تدريجيا خلال 137 عاما، ليتضاعف بنحو 261 مرة، بعد تجاوزه حاجز الثلاثة ملايين نسمة هذا العام.