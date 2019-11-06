مصر... اجتماع حكومي لتوفير حياة كريمة للمواطنين

اجتمع مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، وذلك بمقر الحكومة الدائم.

وذكر موقع "أخبار اليوم" أن الاجتماع بدأ منذ قليل، ومن المقرر أن يبحث عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا.

وأضافت أن الاجتماع يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها، وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

كما يتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات "خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين".