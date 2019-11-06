"فيفا" يطالب العراق باختيار أرض محايدة لمبارياته بسبب الوضع الأمني

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الاتحاد العراقي، اختيار أرض محايدة بدلا من البصرة للعب مباراتي المنتخب العراقي هذا الشهر في إطار تصفيات مونديال قطر وكأس آسيا 2023.

وقال الاتحاد الدولي في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه بعد تقييم الوضع الأمني في العراق الآن، أبلغ الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد العراقي بضرورة لعب المباراتين القادمتين ضد إيران والبحرين على أرض محايدة، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".

ومن المنتظر أن يتم تقرير الأماكن البديلة للمباراتين خلال اليوم الأربعاء.

ويشهد العراق احتجاجات واسعة منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول، وخاصة في بغداد والمناطق الجنوبية.

وتطالب التظاهرات بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

يأتي ذلك في وقت أقدم فيه عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.