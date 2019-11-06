الأسيرة الأردنية المحررة تتحدث عن فقدان كليتيها بسبب الإضراب

قالت الأسيرة الأردنية المحررة اليوم من السجون الإسرائيلية، هبة اللبدي، إنها قوية وسعيدة جدا بتحريرها وعودتها إلى أرض الوطن.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن اللبدي، فور وصولها بسيارة الإسعاف التي تنقلها إلى المدينة الطبية، "مبسوطة كتير إني في الأردن. حاسة حالي كتير منيحة وقوية. الأسرى كلها أقوياء ومناح".

وأشارت إلى أن "صحتها جيدة وأنها لم تتخل عنها" خلال فترة اعتقالها في سجون إسرائيل.

وذكرت اللبدي أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها أنها ستفقد كليتيها إذا استمرت في الإضراب عن الطعام، فردت بالقول "إلي بدو يوقع من جسمي بديش إياه".

وأطلقت تل أبيب سراح اللبدي وكذلك الشاب عبد الرحمن مرعي، اليوم، بعد مطالبات من المملكة الأردنية، منهية بذلك أزمة دبلوماسية خلال الأشهر الماضية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل بعد أن اتفق البلدان على تحويل المعتقلين الأردنيين الاثنين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.

وقال مكتب نتنياهو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن رئيس الشاباك الإسرائيلي اتفق مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالإفراج عنهما.

وتم اعتقال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي قبل عدة أشهر للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة واحتُجزا دون تهمة في إسرائيل، ما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين.

واستدعى الأردن سفيره لدى إسرائيل غسان المجالي، الأسبوع الماضي، احتجاجا على اعتقالهما.

وغرد الصفدي: "تعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع".

وأضاف: "عملت الحكومة على إطلاق سراحهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبد الله الثاني، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر".

وكانت إسرائيل اعتقلت اللبدي (32 عاما) ومرعي (29 عاما) عند معبر "اللنبي" (جسر الملك حسين) في غور الأردن في 20 أغسطس/آب و2 سبتمبر/أيلول تباعا. وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إن كليهما محتجز بموجب أوامر اعتقال إداري.