لبنان... باسيل يعرض على الحريري تشكيل حكومة تكنوقراط واستبعاد الرموز السياسية البارزة

جرى اجتماع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، أمس الاثنين، بسرية تامة، بعيدًا عن وسائل الإعلام، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات.

وقالت مراسلة " سبوتنيك " إنه بعد مرور يوم كامل على هذا الاجتماع، سربت مصادر نيابية وإعلامية في "التيار الحر" أن الوزير باسيل عرض على الحريري حكومة تكنوقراط، واستبعاد الرموز السياسية البارزة من الحكومة الجديدة".

ووفقا للمصادر، فإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عرض على الحريري تسمية شخصية مستقلة؛ لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.

وتشابهت تسريبات "بيت الوسط" مع "التيار الحر" باستثناء عدم التطرق إلى شخصية من سيرأس الحكومة المنتظرة.

وحول اتهام الرئيس ميشال عون بمخالفة الدستور فيما يخص تحديد مهلة زمنية لتسمية رئيس الحكومة، أوضحت مراسلتنا، أن

الدستور اللبناني لم يحدد مهلة زمنية؛ لتسمية رئيس الوزراء والاستشارات النيابية المتعلقة بهذا الشأن، وينتظر رئيس الدولة اللبنانية تحقيق توافق سياسي على اسم رئيس الحكومة المقبل، وشكل وحجم الحكومة، قبل الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة؛ لتدارك الفراغ في السلطة التنفيذية.

ويشهد الشارع اللبناني حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور، خاصة بعد بدء الاحتجاجات أمام المؤسسات العامة، تجاوبًا مع دعوات إقفال المؤسسات الحكومية، التي يصفها المحتجون ببؤر الفساد، مشيرة إلى إغلاق المتظاهرين وزارة التربية وقصر العدل، اليوم، في بيروت .