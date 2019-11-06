لبنان... باسيل يعرض على الحريري تشكيل حكومة تكنوقراط واستبعاد الرموز السياسية البارزة

ووفقا للمصادر، فإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عرض على الحريري تسمية شخصية مستقلة؛ لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.
وتشابهت تسريبات "بيت الوسط" مع "التيار الحر" باستثناء عدم التطرق إلى شخصية من سيرأس الحكومة المنتظرة.
وحول اتهام الرئيس ميشال عون بمخالفة الدستور فيما يخص تحديد مهلة زمنية لتسمية رئيس الحكومة، أوضحت مراسلتنا، أن
الدستور اللبناني لم يحدد مهلة زمنية؛ لتسمية رئيس الوزراء والاستشارات النيابية المتعلقة بهذا الشأن، وينتظر رئيس الدولة اللبنانية تحقيق توافق سياسي على اسم رئيس الحكومة المقبل، وشكل وحجم الحكومة، قبل الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة؛ لتدارك الفراغ في السلطة التنفيذية.
ويشهد الشارع اللبناني حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور، خاصة بعد بدء الاحتجاجات أمام المؤسسات العامة، تجاوبًا مع دعوات إقفال المؤسسات الحكومية، التي يصفها المحتجون ببؤر الفساد، مشيرة إلى إغلاق المتظاهرين وزارة التربية وقصر العدل، اليوم، في بيروت .
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