المغرب... الداخلية تصدر تقريرا بشأن عودة المنضمين لـ"داعش"

جاء ذلك، في تقرير تم إرساله إلى البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، بحسب موقع "اليوم 24"، الذي أوضح أنه اطلع على نسخة منه.
وأكد التقرير أن "مصالح وزارة الداخلية عملت خلال عام 2019، بأعلى درجات اليقظة والتأهب، وأن "الجهود المبذولة خلال سنة 2019، مكنت حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من تفكيك 13 خلية إرهابية، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، أو الدول الصديقة، وتجند شبابا مغاربة للقتال في المناطق، التي تنشط فيها الجماعات المتشدد”.
وقال تقرير الداخلية المغربية إن "السلطات المختصة، باشرت خلال شهر مارس/ آذار الماضي، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة، كانوا موجودين في مناطق النزاع في سوريا، وقالت إن عملية الترحيل تمت في إطار المساهمة في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب".
وتم إخضاع المغاربة المرحلين من مناطق النزاع في سوريا، لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسبما ذكر التقرير، الذي تحدث أيضا، عن تقويتها لقدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقاط العبور الحدودية.
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