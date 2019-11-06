باحث في الشأن العراقي: أمريكا وإيران تحاولان توظيف الاحتجاجات لصالحهما

وأضاف الرهيمي، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، "بالطبع للولايات المتحدة الأمريكية وإيران نفوذ كبير داخل العراق، وكلا منهما يحاول توظيف الأوضاع لصالحه، بينما تشتد الاتهامات ضد إيران في العراق، بسبب تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، حول الاحتجاجات العراقية، ووصفها بالمؤامرة وأعمال الشغب، ما يثير سخط الشارع".
كما ذكر أن الحكومة مطالبة بإعادة الثقة مع الشارع، وعلى الثوار اختيار قيادة تتفاوض وتلخص مطالبهم أمام الجهات الحكومية، وإذا لم يتحقق ذلك، ستستمر المظاهرات لأسابيع قادمة يسيل فيها دماء كثيرة.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.
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