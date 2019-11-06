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15:08 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الجزائر... 9 راغبين في الترشح أودعوا طعونا

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
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    قال جمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، إن تسعة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل أودعوا طعونا.

    وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، جاءت القائمة على النحو التالي: خرشي النوي، بلقاسم ساحلي، فارس مسدور، سكوري علي، العبادي بلعباس، محمد ضيف، بوحنة محمد، عبد الحكيم حمادي ورؤوف عايب.

    انتخابات الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    انتخابات الجزائر... من الأقرب للقصر الرئاسي؟

    وحسب فنيش، فإن عملية دراسة الطعون سيتم الشروع فيها ابتداء من اليوم ولمدة سبعة أيام.

    وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، السبت الماضي، أسماء المرشحين رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول، من بينهم وزراء في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

    وأقرت اللجنة، التي يرأسها وزير العدل السابق، محمد شرفي، ترشح رئيس الوزراء السابق، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس الحكومة السابق، عبد المجيد تبون، ووزير الثقافة السابق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب البناء، عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد.

    و تستمر الاحتجاجات في الجزائر كل يوم جمعة منذ 37 أسبوعا، تطالب بتغيير شامل في نظام الحكم، ويعارض المحتجون إجراء الانتخابات يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول، ويشككون في نزاهتها، ويطالبون بإقالة رئيس الحكومة، نور الدين بدوي، والرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، لصلتهما بنظام بوتفليقة.

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    الانتخابات الجزائرية, انتخابات الجزائر, انتخابات الجزائر, حكومة الجزائر, الجزائر
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