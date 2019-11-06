العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا بشأن 536 مواطنا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا جديدا بشأن النيابة العامة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بترقية 536 عضوا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة".

وأكدت الوكالة السعودية أن "النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب ثمن صدور الأمر الملكي"، مؤكدا أنه "يأتي في إطار الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لجهاز النيابة العامة وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقا للتطلعات السامية".

وحث النائب العام السعوي، "أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.