الأردن يعلن جنسيات ضحايا حادث الطعن في جرش

قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن السياح ضحايا حادث الطعن الذي وقع في منطقة جرش، شمال العاصمة عمان، هم من جنسيات مكسيكية وسويسرية.

نقلت صحيفة "الرأي" الأردنية، عن الوزير، قوله إن "عدد الإصابات 8، بينهم 4 سياح من الجنسيتين المكسيكية والسويسرية".

وأوضح الوزير أن "الكوادر الطبية في مستشفى جرش الحكومي استطاعت إيقاف نزيف لإصابتين حرجتين، وهما في طور الاستقرار السريري"، وأن "حالة بقية الإصابات بين متوسطة وطفيفة".

وألقت قوات الأمن الأردنية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص طعن عددا من السياح ودليلهم وعنصرا أمنيا في منطقة جرش الأثرية.

وبحسب بيان للأمن العام الأردني، فإن " شخصا أقدم ظهر اليوم في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج".

وأضاف الناطق الإعلامي أنه "جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص، وبوشرت التحقيقات معه".