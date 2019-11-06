Widgets Magazine
تسجيل
16:08 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مدينة الكويت، الكويت

    "لن أتراجع"... مسؤول كويتي يكشف تفاصيل القضية التي "تهدد البلاد"

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، إنه لا يحق لأحد أن يصور الكويت على أنهم في خصوم مع البدون، "لكن من حق الكويتي أن يخشى على هويته".

    وأشار الغانم إلى أن قضية البدون "مشكلة ورثناها، ولم نكن سبباً فيها"، مضيفا "أكبر خطر على البدون هم المدعون بأنهم بدون"، بحسب صحيفة "سبق" الكويتية.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    رئيس مجلس الأمة الكويتي: لا "بدون" بعد عام

    وشارك الغانم في ندوة لتسليط الضوء على الاقتراح بقانون، الذي تقدم به مؤخرا مع عدد من النواب، لحل قضية المقيمين بصورة غير شرعية في الكويت.

    وقال الغانم إن "معضلة شائكة أرهقت الكويتيين لفترات طويلة، وسأتكلم من القلب إلى القلب، رغم تلقي الطعنات يمينا وشمالا"، وأضاف: "من انتخبني انتخبني للتصدي للملفات المهمة، وأبشركم بأنني لن اتراجع عن ذلك".

    وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي على أن أول تصريح في دور الانعقاد بشأن هذا القانون سنطرح فيه الحجة بالحجة، وكذلك سأتصدى لملف البدون وملف تزوير الجناسي.

    وشدد الغانم على أن هناك "من يدعون أنهم بدون، فهم الأخطر، ونحن لسنا ضد البدون الحقيقي، وأنا في النادي وفي ديوانيتي الكثير من البدون، ولا أحد يصورنا أننا ضد البدون ولا تخاف من أخوك الكويتي، بل أاكبر خطر هو من يدعي أنه بدون وهولاء هم من يشكلون خطر على الهوية الوطنية وعلينا حمايتهم، ومن يتهمنا بأننا لم نطرح القانون بمجلس الأمة فقد قدم القانون للجنة يوم الخميس ومسألة طرح القوانين تتم داخل لجان المجلس".

    وفي أكتوبر الماضي قال الغانم إنه سيقدم قانون معالجة مشكلة "البدون" بداية دور الانعقاد وآخر يُسهم بكشف مزوّري الجنسية.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    الكويت... تعريف "البدون" يعطل إقرار حقوقهم

    وقال الغانم في تصريح صحفي، إنه "لا تراجع ولا رجعة عن تقديم قانون البدون، الذي سيحل المشكلة بشكل جذري، وأكد أنه بعد سنة من تقديمه وإقراره في بداية دور الانعقاد لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه "بدون" في الكويت، إن تم تطبيق القانون بالشكل السليم".

    وكشف الغانم عن "قانون آخر يتعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأخطاء الحاصلة في ملف الجنسية، وايقاف التزوير وكشف المزورين". بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

    وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد للبدون، أجاب الغانم "نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون ومعظم الأمور التي قد تكون هي أسئلة في بالكم الآن سوف نجيبها في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية".

    وأكد أن "حل موضوع البدون عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، مضيفا «أتمنى ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات وأتمنى أن ينتظروا على الأكثر أسبوعا ويقرأوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم يقدمون حكمهم".

    انظر أيضا:

    بعد التصريح الإيراني... الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن 15 ألفا من "البدون"
    جاهزون لمنح الجنسية... تصريح إيراني حول "البدون" في الكويت
    كويتي من "البدون" يحرق زوجته بالبنزين
    مواطن من فئة "البدون" يحاول الانتحار أمام وزارة التربية في الكويت... فيديو
    رئيس مجلس الأمة الكويتي: لا "بدون" بعد عام
    الكلمات الدلالية:
    الأمن الكويتي, خارجية الكويت, أخبار الكويت, الكويت, البدون
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة تخرج من اتفاق باريس للمناخ
    واشنطن تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ
    أهم 10 بنود في اتفاق الرياض
    أهم 10 بنود في اتفاق الرياض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك