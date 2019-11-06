الجيش العراقي: خسائر البلاد من إغلاق ميناء أم القصر تجاوزت 6 مليار دولار

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة ملتزمة بعدم استخدام الذخيرة الحية والعنف ضد المحتجين خلال التظاهرات الدائرة للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال خلف، في مؤتمر صحفي، "هناك أوامر صارمة للقوات المسلحة بعد استخدام الذخيرة الحية أو العنف تجاه المتظاهرين، وهي تلتزم بقواعد اشتباك واضحة".

وأردف المتحدث، إن كان هناك تقصير من قواتنا فيجب التعامل معه قضائيا".

وعن التظاهر بالقرب من الموانئ والحقول النفطية، قال خلف، "هذا الشريان الحيوي [حقول النفط] يؤدي واجبات دولية على العراق، ونحن لا نسمح بالاقتراب من تلك الأماكن".

وأضاف خلف، "حتى قضية أم قصر، وهي أكبر موانئ العراق، فلليوم الخامس يتم غلق الطرق، ومئات الشاحنات متوقفة، وهذا الأمر يسبب أضرارا بالغة للوطن"، مبينا أن "خسارة العراق [جراء ذلك] تجاوزت 6 مليار دولار".

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.