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16:08 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن

    هل سيحقق "اتفاق الرياض" الجديد السلام والأمن في اليمن

    FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
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    وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، يوم أمس الثلاثاء، مع المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقا في الرياض لإنهاء المواجهة العسكرية.

    تحدث خبراء روس لوكالة "سبوتنيك" ما إذا كان الاتفاق الموقع سيؤدي إلى تسوية الصراع في اليمن.

    فاعتبر سيرغي سيبروف وهو باحث كبير في مركز الدراسات العربية في معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن التفاهم المتبادل بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي هو تقدم كبير لعملية السلام في اليمن.

    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أثناء التوقيع على اتفاق الرياض
    © REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
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    وقال: "الاتفاق على الهيكل معقد إلى حد ما، فهو يتضمن إعادة صياغة الحكومة. ستستند الحكومة الجديدة على الأسهم: 50 ٪ للشمالين والجنوبيين. كيف سيتم تحقيق ذلك من الصعب القول الآن. حقيقة أن الأطراف تمكنت من إيجاد التفاهم المتبادل لا يمكن إلا أن نبتهج".

    وأضاف: "بالنظر إلى تفاقم أغسطس، هذا اتفاق رائع". وقال "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن السلام سيأتي في اليمن".

    المستشرق يوري زينين والباحث في جامعة "إم غي مو" قال: "الحوثيين لم يعترفوا بالاتفاق. والحقيقة هي أن الاتفاق تم توقيعه فقط من قبل قوى تسيطر على جزء من البلاد. وهو تم بين الحكومة اليمنية في عدن والمجلس الانتقالي. لكن حركة الحوثيين رفضت الاعتراف بهذه المعاهدة ولم توقع عليها. لذلك ، من السابق لأوانه الحديث عن السلام الذي طال انتظاره في اليمن. هذه مجرد خطوة أولى ، إذا جاز التعبير".

    وفي حديثه عن إمكانية الحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن، أكد زينين: "بالتأكيد لن ينفصل الجنوب الآن. وهذا يعني أن الأمل في الحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن أصبح حقيقة متزايدة. يبقى أن نتوقع أن يكون الحوثيين جاهزين للمفاوضات وأي إجراءات ملموسة".

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