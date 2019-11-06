بومبيو يقول إن دولة في المنطقة هي المسؤولة عن الاحتجاجات في لبنان والعراق

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن إيران هي المسؤولية عن الفساد الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات في العراق ولبنان.

كتب بومبيو تغريدة على "تويتر" جاء فيها أن "الشعبين العراقي واللبناني يريدان استعادة بلديهما، إنهما يكتشفان أن أبرز ما صدره لهما النظام الإيراني هو الفساد، متنكرا بشكل سيئ على هيئة ثورة"، في إشارة إلى الثورة الإسلامية في إيران.

The Iraqi and Lebanese people want their countries back. They are discovering that the Iranian regime’s top export is corruption, badly disguised as revolution. Iraq and Lebanon deserve to set their own courses free from @khamenei_ir's meddling. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 5, 2019

​وتابع: "يستحق العراق ولبنان أن يديرا شؤونهما الخاصة بمنأى عن تدخلات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، احتجاجات ضخمة اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، واستقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلا أن المتظاهرين يطالبون بتغيير جذري في النظام السياسي اللبناني.

وكذلك تشهد العراق منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة ضد السياسات الحكومية، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخص، بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى.