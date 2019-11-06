عمران خان: اتفاق الرياض خطوة مهمة للحل السياسي في اليمن

علق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على "اتفاق الرياض"، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه خطوة مهمة لتحقيق التسوية السياسية في اليمن.

كتب رئيس الوزراء الباكستاني على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ترحب باكستان بما توصل إلىه اتفاق الرياض، بشأن الأزمة اليمنية"، مشيرا إلى أنه جاء بمبادرة من القيادة السعودية، بدعم من الحكومة الإماراتية".

وأضاف: "نعتقد أنها خطوة مهمة وحاسمة، لتحقيق الحل السياسي في اليمن، وإقرار الأمن والاستقرار في البلاد".

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

Pakistan welcomes the conclusion of the landmark Riyadh Agreement, as a result of the initiative taken by the Saudi leadership and support by UAE Government. We believe it is a crucial and important step forward towards a political solution and durable peace & security in Yemen. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 6, 2019

ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي وعن المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي.

ومن المفترض أن ينهي "اتفاق الرياض" التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من أغسطس/ آب الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلا وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

© Sputnik . Mohamed Mostafa انفوجرافيك أهم 10 بنود في اتفاق الرياض

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله".